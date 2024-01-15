Водители автобусов подрались на дороге российского города и попали на видео

В центре Владивостока подрались водители пассажирских автобусов

В центре Владивостока водители автобусов подрались из-за происшествия на дороге. Конфликт попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Newsbox24.tv.

Кадры сняты утром 15 января на остановке Центральная площадь пассажирами одного из автобусов. На них видно, как двое мужчин дерутся на асфальте в двух-трех метрах от участка дороги, по которому ездят машины. Один из них навалился на соперника сверху и бьет кулаками по голове. Разнять драку удалось очевидцам.

Как пишет канал, конфликт в российском городе начался после того, как водитель, одетый на видео в зеленую куртку, якобы подрезал другой автобус и затормозил перед ним.

Мэрия Владивостока сообщила в Telegram, после драки управление транспорта администрации города проводит проверку, материалы которой передадут в полицию.

Ранее в Екатеринбурге водитель автобуса устроил драку с пассажирами после того, как решил проехать остановку. Одна из клиенток попросила его открыть двери, но мужчина проигнорировал ее. Тогда женщина ударила по двери ногой, после чего водитель встал и набросился на нее и ее мужа. Конфликт попал на видео.