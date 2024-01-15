Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:12, 15 января 2024Россия

Водители автобусов подрались на дороге российского города и попали на видео

В центре Владивостока подрались водители пассажирских автобусов

В центре Владивостока водители автобусов подрались из-за происшествия на дороге. Конфликт попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Newsbox24.tv.

Кадры сняты утром 15 января на остановке Центральная площадь пассажирами одного из автобусов. На них видно, как двое мужчин дерутся на асфальте в двух-трех метрах от участка дороги, по которому ездят машины. Один из них навалился на соперника сверху и бьет кулаками по голове. Разнять драку удалось очевидцам.

Как пишет канал, конфликт в российском городе начался после того, как водитель, одетый на видео в зеленую куртку, якобы подрезал другой автобус и затормозил перед ним.

Мэрия Владивостока сообщила в Telegram, после драки управление транспорта администрации города проводит проверку, материалы которой передадут в полицию.

Ранее в Екатеринбурге водитель автобуса устроил драку с пассажирами после того, как решил проехать остановку. Одна из клиенток попросила его открыть двери, но мужчина проигнорировал ее. Тогда женщина ударила по двери ногой, после чего водитель встал и набросился на нее и ее мужа. Конфликт попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Главного десантника Урала признали негодным для СВО. Его судят по делу о взятке

      Вандалы испортили граффити с портретом Цоя

      В США оценили российскую «Дрель»

      В России отреагировали на размещение британских солдат в странах Европы

      Джигурда прокомментировал скандальное видео со стянутыми с Волочковой штанами

      Белорусские военные инструкторы изучат опыт России на СВО

      Обвиняемого во взятке главного уральского десантника повысили на СВО в звании

      Курс евро опустился ниже 96 рублей

      Поставки электроэнергии из России в Китай резко снизились в 2023 году

      VK расширила программу грантовой поддержки учреждений культуры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости