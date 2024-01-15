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16:37, 15 января 2024Ценности

Врач перечислила способы улучшить состояние волос во время сна

Фото: bruce mars / Unsplash

Сертифицированный трихолог Тейлор Роуз перечислила способы улучшить состояние волос во время сна. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

По словам врача, ночью появляется большая вероятность нанести повреждения своим прядям. В связи с этим специалистка посоветовала надевать перед сном атласную шапочку, распустив при этом под ней волосы. «Это предотвращает натяжение, алопецию и ломкость, полученные в результате трения о подушку», — объяснила Роуз.

Эксперт отметила, что вместо шапочки можно заплести волосы в косу и зафиксировать их с помощью атласной резинки. Она также предложила заменить обычную наволочку на шелковую.

В ноябре дерматолог Татьяна Егорова раскрыла россиянам способы правильно расчесывать волосы. Тогда медик предупредила, что при любом внешнем воздействии пряди могут повреждаться. В связи с этим она рекомендовала соблюдать определенные правила даже при их распутывании.

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      Мария Винар
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