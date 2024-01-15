Залужный пригласил итальянского адмирала на Украину

Главком ВСУ Залужный пригласил итальянского адмирала Драгоне на Украину

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил в Telegram, что провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны ВС Италии адмиралом Джузеппе Каво Драгоне.

Во время беседы стороны обсудили ряд вопросов военного сотрудничества, в частности — регламентное обслуживание техники, которую Италия в качестве помощи предоставила Киеву. Залужный отметил, что пригласил итальянского адмирала посетить Украину и принять участие в совместной работе на пунктах управления и в бригадах ВСУ.