В Италии исключили военное решение конфликта на Украине

Глава Генштаба Италии Драгоне исключил военное решение конфликта на Украине

У конфликта на Украине нет военного решения, поскольку ни одна из сторон не может одержать однозначную победу. Об этом в интервью итальянской газете La Stampa заявил глава Генштаба министерства обороны Италии адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Военный исключил, что в обозримом будущем Киеву удастся вернуть территории, а Москве — сместить украинское руководство. По его словам, это данность, которая не меняется с течением времени.

«Конечно, мы не можем допустить еще один замороженный конфликт в сердце Европы», — подчеркнул Драгоне.

24 февраля Китай опубликовал план мирного урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов. Главными предложениями Пекина является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Китай призвал стороны уважать суверенитет всех стран с соблюдением Устава ООН и отказаться от менталитета холодной войны.