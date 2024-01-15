Залужный рассказал США о планах ВСУ на 2024 год

Залужный раскрыл главе Комитета начальников штабов ВС США планы ВСУ на 2024 год

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный во время телефонного разговора с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном сообщил о результатах боевых действий в 2023 году. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Залужный также раскрыл планы украинской армии на 2024 год. «Проинформировал генерала Брауна о ситуации на поле боя в целом и детально на отдельных участках фронта», — говорится в сообщении.

По словам Залужного, он обменялся с американским генералом мнениями по вопросам, которые представляют «взаимный стратегический интерес».

Ранее бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украина потеряет Харьков и Одессу, если не начнет мирные переговоры с Россией. Военный подчеркнул, что ВСУ несут огромные потери и уже не способны их восполнить.