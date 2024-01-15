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18:39, 15 января 2024Путешествия

Заслуженный пилот России сравнил отечественный Ту-214 с Boeing и Airbus

Заслуженный пилот России Сытник: Ту-214 способен конкурировать с Airbus и Boeing

Фото: Нина Падалко / пресс-служба ОАК / РИА Новости

Отечественный пассажирский лайнер Ту-214 способен конкурировать с такими воздушными судами, как Boeing 737, Boeing 700, Boeing 800 и Airbus 321. Лайнеры в беседе с News.ru сравнил заслуженный пилот РФ Юрий Сытник.

Эксперт отметил, что после некоторых улучшений российский лайнер можно смело ставить в один ряд с иностранными бортами не только по техническому оснащению, но и уровню комфорта.

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«Ту-214 вполне соответствует современному мировому уровню самолетостроения, — заявил Сытник. — Он не превосходит Boeing или Airbus, но лучше любого китайского продукта. В мире никто такого кластера самолетов не делает».

По его словам, Ту-214 имеет просторный салон, а также может выполнять не только внутренние, но и зарубежные рейсы. «Сама стоимость самолета в разы меньше, чем Airbus и Boeing», — добавил пилот.

Ранее в январе сообщалось, что Госавианадзор пригрозил российской авиакомпании «Уральские авиалинии» серьезной проверкой по техническому обслуживанию самолетов. Пилоты перевозчика два дня пытались запустить в небо борт с неисправным двигателем.

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      Фариза Бацазова
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