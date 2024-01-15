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18:09, 15 января 2024Экономика

Золотые резервы России резко выросли

ЦБ: золотые резервы России достигли рекордной отметки в 155,9 миллиарда долларов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

По итогам 2023 года золотые резервы России достигли рекордной отметки в 155,9 миллиарда долларов в денежном выражении. В физическом плане за декабрь суммарные запасы страны резко выросли — примерно на 35 тонн, сообщает «Прайм» со ссылкой на статистические данные аналитиков Центробанка (ЦБ).

В декабре вложения в золото увеличились на 2,6 процента и выросли на четыре миллиарда долларов в денежном выражении. Для сравнения, в ноябре показатель находился на уровне в 151,9 миллиарда долларов. До недавнего времени рекордным считалось ноябрьское значение, уточнили в регуляторе.

В физическом выражении золотые резервы страны выросли на 34,6 тонны, достигнув уровня 2350 тонн, добавили в ЦБ. При этом доля золота в резервах по итогам декабря увеличилась до 26 процентов, хотя в ноябре находилась на уровне 25,6 процента. Декабрьское значение стало максимальным с марта 2000 года, заключили в Центробанке.

Наращивание золотых резервов России в физическом выражении произошло впервые с сентября 2023 года. По итогам первого месяца осени РФ нарастила запасы до отметки 2360 тонн. Это позволило стране сохранить за собой пятое место в мире среди стран с крупнейшими золотыми резервами.

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      Анатолий Акулов
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