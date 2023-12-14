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05:47, 14 декабря 2023Экономика

Золотые резервы России впервые превысили 150 миллиардов долларов

Золотые резервы России превысили рекордные $150 млрд из-за роста мировых цен

Фото: Unsplash

Золотые резервы России впервые превысили 150 миллиардов долларов и достигли рекордных 151,9 миллиарда долларов. Это произошло благодаря росту мировых цен на металл, при этом в физическом выражении запас стал меньше на 16 тонн (до 2 315 тонн), следует из информации Центробанка, передает РИА Новости.

Отмечается, что в ноябре вложения России в золото увеличились на 2,2 процента, достигнув максимального уровня в современной истории. Предыдущий рекорд был поставлен в октябре, тогда золотой запас страны оценивался в 148,7 миллиарда долларов.

В сентябре РФ нарастила объемы золота до рекордных значений — 2,36 тысячи тонн, таким образом удержав пятое место в мире среди стран с крупнейшими золотыми запасами. Однако бывший министр труда Сергей Калашников отметил, что рекордный золотой запас России не дает особенных преимуществ для развития страны и не делает ее привлекательной для иностранных инвестиций.

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      Александра Синицына
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