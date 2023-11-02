В России усомнились в ценности золотого запаса

Бывший глава Минтруда Калашников усомнился в ценности золота для развития страны

Рекордный золотой запас России не дает особенных преимуществ для развития страны и не делает ее привлекательной для иностранных инвестиций. Об этом в комментарии НСН заявил бывший министр труда Сергей Калашников.

По его словам, такие накопления — это «мертвый запас», некая подушка безопасности и показатель стабильности государства. Его можно использовать, если страна кому-то должна, а в другом случае этот актив ничего не значит.

«Резкое увеличение золота в России свидетельствует, с одной стороны, о том, что у нас повышается финансовая устойчивость, с другой стороны, проблема ликвидности золота никуда не делась», — подчеркнул Калашников.

Ранее РИА Новости подсчитало, что золотые резервы России по итогам сентября текущего года выросли до рекордных за всю современную историю 2,36 тысячи тонн, что позволяет стране сохранить пятое место в мире по этому показателю. Опережают ее США, Германия, Италия и Франция.

Вместе с тем стоимость золотых резервов упала до 140,5 миллиарда долларов из-за резкого снижения цен на драгоценный металл в конце сентября. Агентство получило данные с помощью анализа данных мировых центробанков. Банк России возобновил публикацию отчетов по золотовалютным резервам в марте этого года, до этого она останавливалась с июля 2022 года.