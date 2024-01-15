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18:30, 15 января 2024Забота о себе

Звезда «Игры престолов» рассказал о проблемах со здоровьем

Актер из «Игры престолов» Кит Харингтон заявил, что у него диагностировали СДВГ

Фото: Kika Press / Globallookpress.com

Британский актер Кит Харингтон рассказал о ментальном расстройстве, которое у него диагностировали относительно недавно. 37-летний актер, сыгравший в сериале «Игра престолов», побеседовал о проблемах со здоровьем с авторами подкаста «The Hidden 20%», превью которого цитирует The Times.

По словам Харингтона, в одной из реабилитационных клиник, где он пытался поправить ментальное здоровье, у него обнаружили СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности, который, как правило, выявляют в детском возрасте. «Я понял, что от этого зависит моя жизнь. К счастью, я оказался в нужном месте в нужное время. Мне удалось начать новую жизнь с того момента», — признала звезда сериала.

Актер заявил, что впервые попал в рехаб в 2019 году, пытаясь избавиться от алкогольной зависимости, но ему не понравилась методика, при которой зависимые люди обсуждают свои проблемы, сидя в кругу. В клинику, которая ему помогла, он попал через четыре года. «Просто моя голова хочет делать все, до чего может дотянуться», — описал свои симптомы артист.

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Харингтон добавил, что его ментальное состояние ухудшилось после съемок в «Игре престолов», когда актера и его персонажа Джона Сноу стали активно обсуждать в сети. «В эту воронку попадать опасно: ты читаешь и все плохое, что о тебе пишут, не только хорошее», — отметил артист, добавив, что особенно его задевали унизительные комплименты, авторы которых видели в нем только «красавчика из сериала».

Ранее американский актер Райан Филипп полностью отказался от употребления наркотиков и рассказал о плюсах жизни в трезвости. Звезда фильмов «Жестокие игры» и «Студия 54» заявил, что отказ от наркотиков сделал его по-настоящему свободным.

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      Александра Лисица
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