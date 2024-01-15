Звездный хирург Хайдаров спас мать троих детей на рейсе в Москву

Звездный хирург Хайдаров спас задыхавшуюся пассажирку на рейсе Дубай — Москва

Пластический хирург Тимур Хайдаров спас жизнь пассажирке на рейсе из Дубая в Москву. Об этом сообщило издание StarHit.

По данным источника, женщине по имени Карина внезапно стало плохо: давление упало, она начала задыхаться. С такими симптомами мать троих детей столкнулась впервые, поэтому не знала, что делать. «Пальцы и руки скосились и онемели. В голове была одна мысль: "Господи, у меня трое детей". Мне дали кислородную маску. Я вцепилась в нее как в последнюю надежду на спасение», — рассказала женщина.

Как пишет портал, за помощью к звездному врачу обратилась сестра Карины, которая заметила его в салоне бизнес-класса. Хайдаров измерил пассажирке давление, дал нужные лекарства и оказал психологическую поддержку. Он не отходил от женщины, пока ее самочувствие не улучшилось.

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