Девочки-подростки спасли тонувших туристов на острове Барбадос

Девочки-подростки спасли тонувшую семейную пару британцев на острове Барбадос

Девочки-подростки спасли тонувшую семейную пару британских туристов на острове Барбадос. Подробностями истории поделилось издание Montreal Gazette.

13-летняя Зои Айрленд Мекленсек и 14-летняя Эмма Бассерманн занимались бодибордингом у берега пляжного клуба на Барбадосе.

«Я услышала слабый крик о помощи, оглянулась и увидела вдалеке женщину в ярко-оранжевом купальнике, размахивающую руками», — рассказала Зои.

Как уточняет источник, это была британка Белинда Стоун, приехавшая в отпуск с мужем Робертом. Она находилась примерно в 15 метрах от берега и попала в сильное течение.

По словам Зои, вода была довольно неспокойной и спасателей на дежурстве не оказалось, поэтому ей пришлось действовать быстро. Девочка привязала ремешок доски для бодибординга к своему запястью, посадила на нее туристку и начала плыть параллельно пляжу, пока течение не утихло. Как только британка вышла на берег, подростки отправились за ее мужем. Зои и Эмма признались, что при спасении супружеской пары им очень помогли их доски, без которых их тоже могло унести течением.

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