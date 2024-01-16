Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:19, 16 января 2024Ценности

50-летняя супермодель Тайра Бэнкс показала морщины на новом фото

Фото: @tyrabanks

Американская супермодель, актриса и телеведущая Тайра Бэнкс показала новое фото без ретуши и восхитила фанатов. Соответствующие комментарии и публикация появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 50-летняя знаменитость запечатлела себя в синем свитшоте, воротник которого оформлен принтом в виде золотистой цепи. При этом для снимка манекенщица сделала макияж в стиле smoky eyes и надела на голову черную повязку. «Сейчас у меня есть такие морщины у уголков рта, и я их чувствую», — подписала она пост.

Поклонники оценили внешность звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Ты как всегда ошеломительная. Люблю тебя за то, что ты сопротивляешься пластике и естественно стареешь», «Стареешь как хорошее вино», «Какие морщины? Ты прекрасна как внутри, так и снаружи», «Королева Тайра», «Натуральная красота», — высказывались они.

Ранее Тайра Бэнкс снялась без макияжа в честь дня рождения. На фотографиях знаменитость позировала, сидя на диване перед праздничным тортом. При этом она распустила локоны, надела серый махровый халат и черную повязку на голову.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Латвия высылает из страны русскоязычных. Почему власти решили избавиться от сотен русских пенсионеров?

      «Рома» объявила имя нового главного тренера после увольнения Моуринью

      Агата Муцениеце снялась в купальнике на яхте

      Новым ведущим «Модного приговора» стал стилист Александр Рогов. Как на свою замену отреагировал Васильев?

      Силовики установили личность грозившегося поджечь склад Wildberries сотрудника

      В Госдуме предложили вернуться к использованию потребительской корзины

      Кличко обвинил власти Украины в притеснении критикующих ее СМИ

      Европа столкнулась с рекордным количеством желающих дать ей в долг

      Офис Зеленского четыре года получал искаженные отчеты о публикациях СМИ

      На Украине приняли законопроект о создании электронного реестра военнообязанных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости