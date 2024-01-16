50-летняя супермодель Тайра Бэнкс показала морщины на новом фото

Американская супермодель, актриса и телеведущая Тайра Бэнкс показала новое фото без ретуши и восхитила фанатов. Соответствующие комментарии и публикация появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 50-летняя знаменитость запечатлела себя в синем свитшоте, воротник которого оформлен принтом в виде золотистой цепи. При этом для снимка манекенщица сделала макияж в стиле smoky eyes и надела на голову черную повязку. «Сейчас у меня есть такие морщины у уголков рта, и я их чувствую», — подписала она пост.

Поклонники оценили внешность звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Ты как всегда ошеломительная. Люблю тебя за то, что ты сопротивляешься пластике и естественно стареешь», «Стареешь как хорошее вино», «Какие морщины? Ты прекрасна как внутри, так и снаружи», «Королева Тайра», «Натуральная красота», — высказывались они.

Ранее Тайра Бэнкс снялась без макияжа в честь дня рождения. На фотографиях знаменитость позировала, сидя на диване перед праздничным тортом. При этом она распустила локоны, надела серый махровый халат и черную повязку на голову.