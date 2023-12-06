Супермодель Тайра Бэнкс снялась без макияжа в честь своего 50-летия

Американская супермодель, актриса и телеведущая Тайра Бэнкс снялась без макияжа в честь своего 50-летия. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 7,3 миллиона подписчиков.

На фотографиях знаменитость позирует, сидя на диване перед праздничным тортом. При этом она примерила серый махровый халат, распустила локоны и надела на голову черную повязку. Также манекенщица отказалась от косметики, показав естественную внешность.

«50. Не могу поверить, что я на этой земле столько лет», — указала она в подписи к фото, призвав относиться к старению, как к важному жизненному этапу.

Ранее в декабре американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон появилась на публике без косметики и привлекла внимание фотографов. Отмечается, что 56-летняя знаменитость посетила церемонию вручения премии British Fashion Awards 2023 в Лондоне.

