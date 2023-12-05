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17:35, 5 декабря 2023Ценности

56-летняя Памела Андерсон появилась на публике без макияжа

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон появилась на публике без косметики и привлекла внимание фотографов. Соответствующие кадры публикует издание Daily Mail.

56-летняя знаменитость посетила церемонию вручения премии British Fashion Awards 2023 в Лондоне. Для мероприятия звезда «Спасателей Малибу» выбрала широкие белые брюки со стрелками, кофту и кремовый пиджак. При этом на размещенных снимках видно, что на лице актрисы отсутствует макияж.

Помимо этого, манекенщица завязала светлые волосы в высокий хвост и примерила босоножки на каблуках. В качестве аксессуаров она выбрала серьги-гвоздики и золотой браслет.

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Как рассказала Андерсон изданию The Daily Telegraph, работа над собственным шоу «Райский сад Памелы» воплотила в ней стремление показать себя настоящую. «Я чувствовала себя такой свободной. Я не знала, заметит ли кто-нибудь. Я не сижу в гримерном кресле три часа. Однажды я посмотрела в зеркало и сказала: "Тебе почти 60, этого достаточно, чтобы просто наслаждаться, а не играть в игру"», — поделилась она.

В августе Памела Андерсон также объяснила отказ от макияжа. Она заявила, что после прекращения сотрудничества с визажисткой Алексис Фогель Памела вовсе перестала краситься.

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      Екатерина Ештокина
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