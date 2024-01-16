Агата Муцениеце снялась в купальнике на яхте

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце показала фигуру в откровенном наряде во время отдыха. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя звезда «Честного развода» отдохнула на яхте с друзьями, где снялась в красном слитном купальнике из ткани с жатым эффектом. При этом предмет гардероба обнажал верхнюю часть бедер и спину артистки.

Знаменитость позировала боком к камере, также примерив массивные солнцезащитные очки, белую косынку с цветочным принтом и длинные коричневые бусы.

Ранее Муцениеце проехалась в метро и показала натуральную внешность без косметики. Артистка позировала, сидя в вагоне поезда в серой куртке и с пучком на голове.