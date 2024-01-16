Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:47, 16 января 2024Ценности

Агата Муцениеце снялась в купальнике на яхте

Фото: @agataagata

Актриса и телеведущая Агата Муцениеце показала фигуру в откровенном наряде во время отдыха. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя звезда «Честного развода» отдохнула на яхте с друзьями, где снялась в красном слитном купальнике из ткани с жатым эффектом. При этом предмет гардероба обнажал верхнюю часть бедер и спину артистки.

Знаменитость позировала боком к камере, также примерив массивные солнцезащитные очки, белую косынку с цветочным принтом и длинные коричневые бусы.

Ранее Муцениеце проехалась в метро и показала натуральную внешность без косметики. Артистка позировала, сидя в вагоне поезда в серой куртке и с пучком на голове.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Желаем здоровья». Кремль ответил на вопрос о состоянии Набиуллиной. Что с ней произошло?

      В Госдуме высказались о возможности откупиться от службы в армии

      В Чечне разработали бюджетный аналог комплекса «Пенициллин»

      В России достигли лучших показателей безопасности полетов

      Массовые новостройки в Москве подорожали

      Украинский Павлоград остался без света

      ЕС ввел санкции против лидера ХАМАС

      Трамп рассказал о прекрасных отношениях с Путиным

      Супруги спасли провалившуюся под лед лосиху

      США и Британия нанесли новые удары по Йемену

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости