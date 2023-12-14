Агата Муцениеце без макияжа проехалась в метро

Российская актриса Агата Муцениеце проехалась в метро и показала натуральную внешность без косметики. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя звезда «Закрытой школы» разместила ролик (на момент написания новости был удален), в котором снялась, сидя в вагоне поезда, в серой куртке на молнии. При этом на кадрах видно, что знаменитость отказалась от макияжа, демонстрируя естественный внешний вид.

Помимо этого, Муцениеце завязала волосы в пучок. «Ну вы поняли, да? Сегодня пробки 100 баллов», — иронично заявила она.

В ноябре Агата Муцениеце показала свою внешность в 17 лет в рекламе колготок. Знаменитость позировала, сидя на стуле в черном мини-платье в бельевом стиле и туфлях на шпильках.