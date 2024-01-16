Столтенберг назвал НАТО самым успешным альянсом в истории

Генсек НАТО Столтенберг назвал альянс самым успешным в истории

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал альянс самым успешным за всю историю. Помимо этого он обратился к своему возможному приемнику с призывом сохранить имеющееся в настоящее время единство, сообщает агентство Bloomberg.

«НАТО — это самый успешный альянс в истории, потому что, несмотря на разногласия, разные политические партии, разную географию, историю по обеим сторонам Атлантики, мы смогли объединиться ради основной цели», — заявил Столтенберг.

По его словам, необходимо приложить все усилия для того, чтобы сохранить нынешнее единство стран-членов альянса.

Ранее стало известно, что против России и ее Вооруженных сил в интересах Украины работают несколько сотен спутников НАТО.