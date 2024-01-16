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11:38, 16 января 2024Россия

Стало известно о сотнях работающих в интересах ВСУ спутников НАТО

Советник Шойгу Ильницкий: против России работают более 400 спутников НАТО

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Против России и ее Вооруженных сил в интересах Украины работают несколько сотен спутников НАТО. Об этом стало известно из интервью журналу «Международная жизнь» советника министра обороны РФ Сергея Шойгу, действительного государственного советника III класса Андрея Ильницкого.

По его словам, общее число работающих в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) спутников превышает 400 единиц.

«Из (...) [них] де-юре военных-то 70, остальные — коммерческие. Система Starlink, принадлежащая Илону Маску, (...) обеспечивает им [ВСУ] качественную связь», — заявил советник Шойгу.

Ранее сообщалось, что ВСУ испытывают проблемы с противовоздушной обороной (ПВО) на донецком направлении.

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      Марк Леонов
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