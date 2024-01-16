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09:17, 16 января 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили о проблемах ВСУ с ПВО на донецком направлении

Марочко: у ВСУ есть проблемы с ПВО на донецком направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины испытывают проблемы с противовоздушной обороной на донецком направлении. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«Руководящий состав украинских подразделений, расположенных на Донецком направлении, в своих докладах вышестоящему руководству докладывает о неэффективности средств ПВО, либо вовсе их отсутствии на ряде участков», — написал Марочко.

Он добавил, что эта ситуация приводит к большим потерям украинской стороны как в бронетехнике, так и в личном составе.

Ранее военнослужащие штурмового подразделения Западной группировки Вооруженных сил России захватили позиции противника на купянском направлении. Российские бойцы также взяли в плен украинских солдат передового наблюдательного пункта.

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