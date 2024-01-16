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08:53, 16 января 2024Россия

Минобороны отчиталось о захвате позиций ВСУ и взятии пленных

МО РФ: штурмовые подразделения на купянском направлении взяли в плен бойцов ВСУ

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Военнослужащие штурмового подразделения Западной группировки Вооруженных сил (ВС) России захватили позиции противника на купянском направлении и взяли в плен украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Российские штурмовики взяли в плен военных передового наблюдательного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо этого, они оказали помощь раненым украинцам и отправили в тыл группу бойцов ВСУ, которая раскрыла полезную для ВС России информацию.

«У нас было три группы. Заходили с трех направлений, разными дорогами. Одна из групп уже в этот момент находилась непосредственно в тылу противника», — отчитался командир группы штурмовиков с позывным Ларек.

За прошедшую неделю, по данным Минобороны, в плен сдались почти 50 человек — на одном только купянском направлении их оказалось 35, а суммарно по всем направлениям — 48 военнослужащих ВСУ. Неделей ранее сообщалось о сдаче в плен еще 13 украинских военных.

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      Анастасия Шейкина
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