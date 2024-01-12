Минобороны рассказало о десятках сдавшихся в плен украинских солдат

МО РФ: за неделю в российский плен сдались почти 50 военнослужащих ВСУ

За минувшую неделю в российский плен сдались несколько десятков военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

По данным оборонного ведомства, в плен сдались почти 50 человек — на одном только купянском направлении их оказалось 35, а суммарно по всем направлениям — 48 военнослужащих ВСУ.

Отдельно в ведомстве рассказали о потерях ВСУ в технике с начала спецоперации — с 24 февраля 2022 года Украина лишилась 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 620 беспилотных летательных аппаратов и 14 578 танков.

Неделей ранее сообщалось, что в плен сдались 13 бойцов ВСУ. Восемь украинских солдат сдались на купянском направлении.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что численность украинских военнослужащих, сдающихся в плен, резко увеличилась.