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19:17, 12 января 2024Россия

Минобороны рассказало о десятках сдавшихся в плен украинских солдат

МО РФ: за неделю в российский плен сдались почти 50 военнослужащих ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

За минувшую неделю в российский плен сдались несколько десятков военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

По данным оборонного ведомства, в плен сдались почти 50 человек — на одном только купянском направлении их оказалось 35, а суммарно по всем направлениям — 48 военнослужащих ВСУ.

Отдельно в ведомстве рассказали о потерях ВСУ в технике с начала спецоперации — с 24 февраля 2022 года Украина лишилась 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 620 беспилотных летательных аппаратов и 14 578 танков.

Неделей ранее сообщалось, что в плен сдались 13 бойцов ВСУ. Восемь украинских солдат сдались на купянском направлении.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что численность украинских военнослужащих, сдающихся в плен, резко увеличилась.

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      Марк Леонов
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