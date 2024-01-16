Беременная возлюбленная Роберта Паттинсона вышла в свет в откровенном платье

Английская модель и актриса Сьюки Уотерхаус вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Беременная возлюбленная популярного актера Роберта Паттинсона появилась на красной дорожке церемонии вручения премии «Эмми». 32-летняя знаменитость выбрала для мероприятия красное платье люксового бренда Valentino, оформленное длинным шлейфом. На размещенных кадрах видно, что изделие частично оголяет грудь, живот и спину звезды.

При этом визажисты решили сделать акцент на естественной красоте Уотерхаус, оформив макияж в нежно-розовых тонах. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и уложили их в небрежные локоны.

В ноябре появились первые сообщения, что актер Роберт Паттинсон впервые станет отцом. Тогда папарацци заметили звезду «Сумерек» и Сьюки Уотерхаус во время прогулки в Лос-Анджелесе. На размещенных кадрах, которые оказались в распоряжении журналистов, был отчетливо виден округлившийся живот девушки.