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09:44, 16 января 2024Ценности

Беременная возлюбленная Роберта Паттинсона вышла в свет в откровенном платье

Фото: Mark Von Holden / Invision / Television Academy / AP

Английская модель и актриса Сьюки Уотерхаус вышла в свет в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Беременная возлюбленная популярного актера Роберта Паттинсона появилась на красной дорожке церемонии вручения премии «Эмми». 32-летняя знаменитость выбрала для мероприятия красное платье люксового бренда Valentino, оформленное длинным шлейфом. На размещенных кадрах видно, что изделие частично оголяет грудь, живот и спину звезды.

При этом визажисты решили сделать акцент на естественной красоте Уотерхаус, оформив макияж в нежно-розовых тонах. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и уложили их в небрежные локоны.

В ноябре появились первые сообщения, что актер Роберт Паттинсон впервые станет отцом. Тогда папарацци заметили звезду «Сумерек» и Сьюки Уотерхаус во время прогулки в Лос-Анджелесе. На размещенных кадрах, которые оказались в распоряжении журналистов, был отчетливо виден округлившийся живот девушки.

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      Мария Винар
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