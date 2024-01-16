10-летняя девочка поймала огромную рыбу во время зимней рыбалки

10-летняя девочка из США поймала 15-килограммовую щуку во время зимней рыбалки

В США девочка поймала огромную щуку-маскиногу во время зимней рыбалки с родителями на Новый год. Об этом сообщает St Paul Pioneer Press.

10-летняя Лия Сафферт с семьей отправилась провести пару дней в хижине на северном берегу озера Лесное в штате Миннесота. Утром 31 декабря они просверлили лунки во льду и забросили удочки. Вскоре девочка почувствовала, что ей на крючок попалось что-то крупное. «Лия тянула крючок, и он был очень тяжелый. Она как будто бревно тащила. А потом рыба проскочила мимо лунки. И тут я подумал: "Черт, это большая рыба"», — рассказал отец юной американки.

Девочка призналась, что с большим трудом поборола рыбу и чуть не отморозила руки в процессе. В итоге она вместе с отцом сумела вытащить щуку-маскиногу, которая, как оказалось, весила более 15 килограммов и была более метра в длину.

После взвешивания и фотографирования крупную рыбу выпустили обратно в водоем в соответствии с правилами рыбалки на Лесном. Неизвестно, установила ли Сафферт рекорд. Однако местные рыболовы считают, что поймать большую щуку на северном берегу этого озера практически невозможно, так что улов девочки все равно сочли выдающимся достижением. Более того, 12-летний брат Сафферт позже также поймал крупную щуку длиной около 90 сантиметров.

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