Мужчина случайно поймал огромную акулу-молот во время рыбалки

В США рыбак поймал акулу-молот длиной 3,6 метра и отпустил ее в океан

Житель США выловил акулу длиной 3,6 метра и отпустил ее в океан. Об этом сообщает Daily Mail.

23-летний Брэндон Гриффин из штата Флорида случайно поймал огромную акулу-молот во время рыбалки. По словам мужчины, после этого он быстро подтащил хищную рыбу к берегу, а затем вместе с товарищем освободил ее и отпустил в океан.

Рыбак объяснил, что торопился, поскольку акулы-молоты редко выживают, когда попадаются на крючок. «Акулы-молоты очень уязвимы, — сказал он. — И если время борьбы превышает 45 минут, это угрожает их здоровью».

Гриффин посоветовал при встрече с акулой-молотом держать конечности подальше от ее пасти, которая располагается снизу. «И следите, чтобы она уплыла и не вернулась, чтобы сбить вас с ног, — добавил он. — Однажды со мной так и случилось!»

Ранее дайвер из США рассказал о 23-летней дружбе с тигровой акулой. Джим Абернети и тигровая акула Эмма впервые встретились в 2001 году, когда дайвер извлек крючок из ее пасти.