Дайвер рассказал о 23 годах дружбы с огромной тигровой акулой

Дайвер из США подружился с тигровой акулой Эммой и сравнил ее с ретривером

Дайвер из США рассказал о 23-летней дружбе с тигровой акулой. Об этом пишет Oddity Central.

Джим Абернети и тигровая акула Эмма впервые встретились в 2001 году, когда дайвер извлек крючок из ее пасти. С тех пор дайвер и 4,5-метровая хищница подружились и стали практически неразлучны. Каждый раз, когда Джим погружается в воду в районе Тайгер-Бич на Багамах, она подплывает к нему и трется головой об него в знак привязанности. Дайвер отметил, что это не то поведение, которое большинство людей ожидают от огромной тигровой акулы, способной легко разорвать человека на части.

Американец сравнил акулу с большой собакой, потому что она во время встреч тоже радуется ему и ждет, чтобы он погладил ее. «Что делает Эмму такой особенной, так это то, что она действительно большая, просто огромная, и когда ты смотришь на нее, то кажется что это, возможно, последнее, что ты увидишь в жизни. Но, пробыв в воде некоторое время, понимаешь, что она любящая и ласковая. Это не безмозглые монстры-людоеды, а разумные существа, такие же, как кошки и собаки. Тусоваться с Эммой — это как кататься по траве с ретривером, это очень весело и классно, мы часто делаем селфи вместе», — рассказал Абернати журналистам.

Эмма узнает Джима, даже если он меняет снаряжение для дайвинга. Со временем она выучила команды и жесты друга — например, она понимает приглашение почесать ей голову.

Мужчина начал масштабную кампанию по изменению отношения людей к акулам, и Эмма — идеальное животное для этих целей.

Ранее женщина из Новой Зеландии пережила нападение акулы, когда прогуливалась ночью вдоль пляжа. Хищница впилась ей в ногу, спровоцировав серьезное кровотечение. Девушка вызвала скорую помощь, и ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести.