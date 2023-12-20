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22:17, 20 декабря 2023Из жизни

Акула напала на прогуливающуюся вдоль пляжа девушку

В Новой Зеландии акула напала на девушку во время ночной прогулки вдоль пляжа

Фото: Gerald Schombs / Unsplash

Женщина из Новой Зеландии пережила нападение акулы, когда прогуливалась ночью вдоль пляжа. Об этом сообщает CBS News.

21-летняя девушка шла по колено в воде вдоль берега эстуария в Ривертоне в ночь на понедельник, 18 декабря, когда на нее напала акула. Хищница впилась ей в ногу, спровоцировав серьезное кровотечение. Девушка вызвала скорую помощь, и ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

По итогам инцидента полиция сообщила, что одной из причин атаки мог стать выбор времени для прогулки, так как акулы обычно охотятся после наступления темноты. Кроме того, правоохранители предположили, что девушку с большой вероятностью атаковала семижаберная акула, потому что именно этот вид встречается в эстуарии чаще других. У этой акулы зазубренные зубы, она, по словам экспертов, «часто кусается и может быть агрессивной, если ее спровоцировать». Семижаберные акулы спокойно выживают на мелководье, им достаточно всего метра глубины.

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Президент береговой охраны Ривертона Росс Маккензи был удивлен, когда услышал об инциденте. По его словам, это первое нападение акулы в эстуарии. Однако он отметил, что рыбаки и раньше замечали акул в этом районе.

Местные власти предостерегли от ночных заплывов и призвали быть внимательнее у воды местных жителей и гостей Ривертона, который считается курортным городком.

Ранее сообщалось, что в Мексике власти расследуют нападение неизвестного животного на двоих туристов. Власти пока не смогли определить, кто именно напал на отдыхающих, но предполагают, что это могла быть акула или крокодил.

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      Антонина Черташ
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