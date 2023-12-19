Загадочное животное расправилось с туристом на пляже

People: неизвестный зверь расправился с туристом на пляже в Мексике

В Мексике власти расследуют нападение неизвестного животного на двоих туристов. Об этом сообщает People.

Нападение произошло на пляже курортного города Сиуатанехо, штат Герреро, в четверг, 14 декабря. Загадочный зверь расправился с мужчиной из Бельгии и укусил некую женщину, когда они купались в океане. Пока неизвестно, были ли пострадавшие знакомы между с собой. Женщину отвезли в больницу с травмами голеней. Мужчине, которому животное также вцепилось в ноги, врачи помочь не смогли.

Представители властей пока не смогли определить, кто именно напал на отдыхающих. По версии полиции, это могла быть акула или крокодил. Оба эти хищника обитают в регионе.

Пляж, где случилось трагическое происшествие, до сих пор закрыт для отдыхающих, так как поиски агрессивного животного продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Австралии юноша лишился ноги после нападения акулы. Хищная рыба набросилась на молодого человека, который занимался подводным плаваньем, 8 декабря.