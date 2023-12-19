Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:56, 19 декабря 2023Из жизни

Загадочное животное расправилось с туристом на пляже

People: неизвестный зверь расправился с туристом на пляже в Мексике

Фото: Unsplash

В Мексике власти расследуют нападение неизвестного животного на двоих туристов. Об этом сообщает People.

Нападение произошло на пляже курортного города Сиуатанехо, штат Герреро, в четверг, 14 декабря. Загадочный зверь расправился с мужчиной из Бельгии и укусил некую женщину, когда они купались в океане. Пока неизвестно, были ли пострадавшие знакомы между с собой. Женщину отвезли в больницу с травмами голеней. Мужчине, которому животное также вцепилось в ноги, врачи помочь не смогли.

Представители властей пока не смогли определить, кто именно напал на отдыхающих. По версии полиции, это могла быть акула или крокодил. Оба эти хищника обитают в регионе.

Материалы по теме:
«Обреченность висела в воздухе» Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
«Обреченность висела в воздухе»Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
8 сентября 2019
Улика из океана Акула из океанариума выплюнула руку на глазах у зрителей. Это стало началом череды арестов и убийств
Улика из океанаАкула из океанариума выплюнула руку на глазах у зрителей. Это стало началом череды арестов и убийств
5 марта 2020

Пляж, где случилось трагическое происшествие, до сих пор закрыт для отдыхающих, так как поиски агрессивного животного продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Австралии юноша лишился ноги после нападения акулы. Хищная рыба набросилась на молодого человека, который занимался подводным плаваньем, 8 декабря.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленского попросили мобилизовать еще полмиллиона украинцев. Это обойдется Киеву в 500 миллиардов гривен

      Зеленский пообещал не подписывать закон о мобилизации женщин

      Путин назвал разницу между Россией и Украиной на поле боя

      Мужчина расправился с женой из-за блинчиков

      Россиянин расправился с родственницей после избиения и изнасилования

      Зеленский отказался отвечать на вопрос о конфликте с Залужным

      В Россию завезли яйца из Азербайджана

      Популярная блогерша назвала невероятной одну деталь в интервью с Михалковым

      Тарасова высмеяла выпущенную Трусовой песню

      Запрет Sony на перепродажу дисков с играми для PlayStation объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости