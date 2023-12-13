Corriere della Sera: в Австралии юноша лишился ноги после нападения акулы

В австралийском штате Квинсленд юноша лишился ноги после встречи с агрессивной акулой. Об этом сообщает Corriere della Sera.

20-летний уроженец итальянского города Парма Маттео Мариотти пережил нападение хищника 8 декабря. Накануне юноша лишился дедушки, поэтому надеялся, что подводное плавание поможет отвлечься от грустных мыслей. Мариотти надел маску и трубку для дыхания, взял камеру, чтобы снимать рыб, и зашел в воду. Стоило ему нырнуть, как на него набросилась акула длиной пять-шесть метров и схватила за ногу.

Юноша несколько раз пытался вырваться из пасти хищника. Когда он наконец смог освободиться, то сразу же включил запись на камере и стал записывать прощальное видео для родственников. В конце концов его крики услышал знакомый инструктор по дайвингу Томмазо Агости. Он бросился на помощь, вытащил юношу на берег и попытался остановить кровотечение.

Пострадавшего госпитализировали. Из-за тяжести полученных травм ногу пришлось ампутировать ниже колена. В ближайшее время Мариотти предстоит еще несколько операций.

Несмотря на это, юноша рад, что остался жив. Он поблагодарил Агости за спасение, однако считает, что выжил не только благодаря помощи друга. По его словам, его также спас дух дедушки.

Ранее сообщалось, что на Багамских островах акула напала на женщину и растерзала ее во время медового месяца, через день после свадьбы. Туристка каталась на падлборде, когда на нее набросился хищник.