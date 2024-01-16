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16:00, 16 января 2024Мир

Блинкен дал Зеленскому обещания со стороны США

Госсекретарь США Блинкен пообещал Зеленскому дальнейшую поддержку Киева
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Давосе пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому дальнейшую поддержку Киева. Об этом пишет AFP.

Встреча Зеленского и Блинкена состоялась в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Госсекретарь США заверил, что страна намерена поддерживать Украину.

«Мы решительно настроены сохранить поддержку Украины, и мы тесно работаем с Конгрессом (для согласования нового пакета помощи Киеву — прим. «Ленты.ру»)», — заявил дипломат. Он также добавил, что европейские страны придерживаются такого же подхода.

В свою очередь, Зеленский поблагодарил администрацию президента США Джо Байдена и сторонников принятия мер военной помощи Украине в Конгрессе США. Он также выразил отдельную благодарность за поставку зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Ранее Байден предрек республиканцам в Конгрессе расплату в случае отказа поддержать выделение помощи Украине. Президент США также прокомментировал продолжающиеся консультации по вопросу об обеспечении безопасности на южной границе. Он отметил, что настаивает на серьезном изменении ситуации в этом вопросе.

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      Юрий Леонов
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