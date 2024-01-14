Байден предрек республиканцам расплату в случае отказа поддержать помощь Украине

Байден: республиканцам придется заплатить, если они не обеспечат помощь Украине

Президент США Джо Байден предрек республиканцам в Конгрессе расплату в случае отказа поддержать выделение помощи Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Если мои коллеги-республиканцы не обеспечат финансирование Украины, им придется за многое заплатить», — подчеркнул глава Белого дома.

Он также прокомментировал продолжающиеся консультации по вопросу об обеспечении безопасности на южной границе. Он отметил, что, как и другие члены Республиканской партии, настаивает на серьезном изменении ситуации в этом вопросе.

12 января представитель Белого Дома Джон Кирби сообщил, что США прекратили поставки на Украину оружия и военной техники, так как у Вашингтона не осталось бюджетных средств на эту программу. Чиновник подчеркнул, что дальнейшая судьба помощи Киеву зависит от решения Конгресса.

Выделение финансирования блокирует республиканская оппозиция в Конгрессе, требуя у администрации Байдена сперва разобраться с миграционным кризисом и ситуацией на границе, а потом уже решать судьбу денег для Украины.

