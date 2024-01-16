Бывший аналитик ЦРУ Макговерн: США могут применить мини-ядерную бомбу на Украине

США могли бы пойти на применение ядерного оружия на Украине, чтобы избежать поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ), предположил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По его словам, люди в Вашингтоне «сумасшедшие по определению». Он напомнил, что они лично заинтересованы, чтобы не проиграть на Украине и в выборах, не потерять свободу, не попасть в тюрьму.

«Что они, вероятно, сделают? Я очень боюсь, что они прибегнут к мини-ядерным бомбам, вы знаете их мощность составляет десятую часть мощности бомбы, которую мы сбросили на Хиросиму», — допустил он. По мнению эксперта, в случае провала ВСУ Байден проиграет на выборах в США.

Ранее экс-советник Госдепартамента США при президентах Джордже Буше и Дональде Трампе Кристиан Уитон заявил, что внешняя политика Байдена оказалась провалом. Политик также обратил внимание на значительное снижение общественной поддержки Украины в Соединенных Штатах.