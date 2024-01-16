В США допустили применение ядерного оружия на Украине
США могли бы пойти на применение ядерного оружия на Украине, чтобы избежать поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ), предположил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
По его словам, люди в Вашингтоне «сумасшедшие по определению». Он напомнил, что они лично заинтересованы, чтобы не проиграть на Украине и в выборах, не потерять свободу, не попасть в тюрьму.
«Что они, вероятно, сделают? Я очень боюсь, что они прибегнут к мини-ядерным бомбам, вы знаете их мощность составляет десятую часть мощности бомбы, которую мы сбросили на Хиросиму», — допустил он. По мнению эксперта, в случае провала ВСУ Байден проиграет на выборах в США.
Ранее экс-советник Госдепартамента США при президентах Джордже Буше и Дональде Трампе Кристиан Уитон заявил, что внешняя политика Байдена оказалась провалом. Политик также обратил внимание на значительное снижение общественной поддержки Украины в Соединенных Штатах.