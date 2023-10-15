В США предрекли падение рейтинга Байдена из-за провала контрнаступления ВСУ

Экс-сотрудник Госдепа Уитон: провал наступления ВСУ ударит по рейтингу Байдена

Бывший советник Госдепартамента США при президентах Джордже Буше и Дональде Трампе Кристиан Уитон заявил, что внешняя политика американского лидера Джо Байдена оказалась провалом. Об этом он написал в своей статье для журнала National Interest.

По его словам, президентство Байдена началось с «унизительного» ухода Соединенных Штатов из Афганистана, который негативно сказался на популярности главы Белого дома.

«Команда Байдена надеялась, что успех на Украине смоет этот позор. Однако разрекламированное украинское весенне-летнее контрнаступление провалилось», — написал Уитон.

Политик также обратил внимание на значительное снижение общественной поддержки Украины в Соединенных Штатах. Он подчеркнул, что граждане США видят угрозу в КНР и Иране, однако идея конфликта с Россией не вызывает у них интереса.

По мнению Уитона, избиратели сильнее разочаруются, когда заметят, что США «переживают о границах Украины больше, чем о своих».

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты (КМП) США Скотт Риттер заявил, что Вооруженные силы Украины ждет разгром в течение года. «Украинской армии не будет через 12 месяцев, некому будет получать боеприпасы. Крах уже наступает, пока мы тут с вами разговариваем. Я действительно считаю, что Россия скоро закончит этот конфликт. Мы видим, что ВСУ в упадке», — заявил он.