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10:37, 16 января 2024Силовые структуры

Бывших российских полицейских осудят по делу о взяточничестве от предпринимателя

В Красноярске полицейские получали взятки за сохранение порядка на рынке «Южный»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Следователи Красноярска завершили расследование уголовного дела в отношении бывших сотрудников полиции по обвинению во взяточничестве и направили материалы для утверждения обвинительного заключения прокурору. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России по Красноярскому краю Юлия Арбузова.

В зависимости от роли экс-начальник управления уголовного розыска главка МВД по Красноярскому краю и экс-начальник отдела управления уголовного розыска обвиняются по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, совершенное в крупном размере») и пункту «б» части 3 статьи 291.1 («Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере») УК РФ. Их преступная деятельность была пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ.

По версии следствия, в 2022 году представитель рынка «Южный» заявила сотруднику службы безопасности о готовности передавать деньги полицейским за обеспечение урегулирования конфликтов между арендаторами складских помещений. Получив на это согласие начальника управления уголовного розыска регионального главка МВД, женщина с мая 2022-го по 10 июня 2023 года передавала ему взятки на общую сумму в размере 700 тысяч рублей за общее покровительство и сохранение порядка на территории рынка силами сотрудников полиции.

Силовиков задержали в июле 2023 года.

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