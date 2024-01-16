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20:37, 16 января 2024Из жизни

Крокодил утащил под воду девочку на глазах у ее братьев

В Индонезии крокодил убил девятилетнюю девочку на глазах у ее братьев

Фото: Unsplash

В Индонезии крокодил набросился на девочку, которая пошла на рыбалку со старшими братьями, и расправился с ней. Об этом сообщает Detikcom.

Нападение хищника произошло 10 января рядом с деревней Лемоамбо в провинции Юго-Восточный Сулавеси. Девятилетняя жительница деревни Дези отравилась на рыбалку со старшими братьями. Пока они удили рыбу, девочка играла на берегу.

В какой-то момент из воды выскочил крокодил и схватил ее на глазах у братьев. Один из них попытался помочь Дези, но хищник быстро утащил ее на середину реки. Вскоре на крики прибежали другие селяне. Они видели, как крокодил уплывал с девочкой в зубах, а потом ушел под влду. В этот момент ребенок уже не двигался.

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На место прибыли сотрудники Национального агентства спасения и поиска. Спустя шесть часов они обнаружили останки Дези примерно в одном километре от места нападения ниже по течению. Пока неизвестно, будут ли власти предпринимать меры по поимке агрессивной рептилии.

Ранее в Австралии крокодил набросился на рыбака и запрыгнул к нему в лодку. Мужчина рыбачил на реке Джейн-Крик, когда заметил, как к нему приближается огромная рептилия.

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      Никита Савин
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