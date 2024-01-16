Среда обитания
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09:41, 16 января 2024Среда обитания

Дачников предупредили об опасности оттепели

Агроном Терентьев: появляющаяся в оттепель вода опасна для дачных посадок

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Теплая вода, которая образуется на загородных участках в оттепель, опасна для дачных посадок. Об этом россиян предупредил агроном Денис Терентьев, его слова передает aif.ru.

После неизбежного возвращения морозов вода образует толстую ледяную корку, которая перекроет доступ воздуха к корням растений — это приведет к негативным последствиям, рассказал эксперт. «Несмотря на нахождение в состоянии зимнего покоя, дышать они не перестают, и постоянный приток кислорода им необходим. Кроме того, по весне излишек влаги чреват загниванием, особенно у плодовых деревьев в районе корневой шейки», — пояснил Терентьев.

В моменты оттепели агроном советует отводить теплую воду от посадок и направлять ее в менее важные области участка. Для этого можно прорыть специальные канавки во время оттепели, но лучше — соорудить дренажную систему, так как в течение зимы погода будет меняться неоднократно.

«Главные объекты водоотведения — плодовые деревья и кустарники и грядки с зимующими огородными культурами. Единожды прокопав канавы в них (только не копайте прямо аж до земли, оставляйте тонкий слой снега), можно разместить полимерные трубы — но не целые, а только половинки, которые вполне себе обеспечат нужный желоб для оттока. Направлять их надо туда, где застой воды не причинит особых бед и где неизбежно образующуюся наледь вы сможете без особого труда удалить», — порекомендовал Терентьев.

Ранее россиян предупредили, что приготовление шашлыков и запуск салютов на даче могут серьезно повредить газон. Лишнее топтание может по весне обернуться проплешинами и участками погибшей травы, рассказали эксперты.

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      Нина Ташевская
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