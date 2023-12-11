Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:38, 11 декабря 2023Среда обитания

Россиян предупредили об опасности шашлыков и салютов на даче зимой

Дизайнер Воронова: шашлыки и запуск салютов зимой на даче могут повредить газон

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Приготовление шашлыков и запуск салютов зимой на даче могут серьезно повредить газон. Об этом предупредила россиян ландшафтный дизайнер Ольга Воронова, пишет aif.ru.

По словам специалистки, по газону не стоит ходить, пока снежный покров не достигнет 25-30 сантиметров. Однако и после этого без лишней нужды топтать это место не стоит. «И уж совсем возбраняется устраивать на нем зимние шашлыки и прочие увеселительные мероприятия типа запусков новогодних салютов и прочего. Лишнее топтание может по весне обернуться проплешинами и участками погибшей травы», — заявила Воронова.

Дизайнер также рассказала, что не следует допускать образования на газоне ледяной корки — она будет мешать растениям и почве дышать. Наледь нужно убрать и по возможности присыпать этот участок нормальным снегом. «Подсыпать снежок на газон — очень полезно: в период устойчивых холодов лучше поддерживать уровень слоя где-то в полметра или даже больше», — добавила эксперт.

Ранее дачникам раскрыли неожиданный вред соли на даче. По словам агронома Анастасии Коврижных, использование дорожной соли для посыпания обледеневших дорог на даче способно привести к ряду негативных последствий вплоть до гибели растений.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Еще один воевавший за ВСУ актер из «Возвращения Мухтара» погиб на фронте. Что о нем известно?

      Введена массовая выплата только для живущих вне Москвы

      Иран заявил о возможности членов «Хезболлы» и ХАМАС найти оружие на Украине

      Антироссийские санкции пообещали сохранить после окончания украинского конфликта

      Попавшая в больницу Кудрявцева рассказала о своем состоянии

      Медведев заявил о по сути вступивших в военный конфликт с Россией странах Запада

      В российском городе ребенок сломал позвоночник в школе

      Минобороны предупредило о подготовке Украиной провокации против России

      58-летняя Ирина Безрукова показала лицо без макияжа после болезни

      «Чебурашка» стал одним из самых популярных фильмов на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости