Россиян предупредили об опасности шашлыков и салютов на даче зимой

Дизайнер Воронова: шашлыки и запуск салютов зимой на даче могут повредить газон

Приготовление шашлыков и запуск салютов зимой на даче могут серьезно повредить газон. Об этом предупредила россиян ландшафтный дизайнер Ольга Воронова, пишет aif.ru.

По словам специалистки, по газону не стоит ходить, пока снежный покров не достигнет 25-30 сантиметров. Однако и после этого без лишней нужды топтать это место не стоит. «И уж совсем возбраняется устраивать на нем зимние шашлыки и прочие увеселительные мероприятия типа запусков новогодних салютов и прочего. Лишнее топтание может по весне обернуться проплешинами и участками погибшей травы», — заявила Воронова.

Дизайнер также рассказала, что не следует допускать образования на газоне ледяной корки — она будет мешать растениям и почве дышать. Наледь нужно убрать и по возможности присыпать этот участок нормальным снегом. «Подсыпать снежок на газон — очень полезно: в период устойчивых холодов лучше поддерживать уровень слоя где-то в полметра или даже больше», — добавила эксперт.

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