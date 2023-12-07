Раскрыт неожиданный вред соли на даче

Агроном Коврижных: дорожная соль способна привести к гибели растений на даче

Использование дорожной соли для посыпания обледеневших дорог на даче способно привести к ряду негативных последствий вплоть до гибели растений. Неожиданный вред от нее раскрыла агроном Анастасия Коврижных, ее слова приводят «БелНовости».

По словам эксперта, дорожная соль более чем на 90 процентов состоит из антислеживающего агента хлористого водорода, который становится препятствием на пути у воды, которая подступает к корням растений. Коврижных предупредила, что если применять ее на своем участке, это чревато такими последствиями, как снижение всхожести, увядание цветочных почек, изменение цвета и опадание листвы, отмирание ветвей, а в последующем — гибель растений. Вместо дорожной соли агроном порекомендовала использовать безвредные для флоры на даче средства, например, песок либо гравий.

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