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09:07, 7 декабря 2023Среда обитания

Россиянам дали советы при ущербе от упавшего с крыши соседа снега

Юрист Коломийцев: если снег с крыши соседа нанес ущерб, возможен перенос дома

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Если неубранный с крыши дома снег упал на соседний участок и нанес ущерб его владельцу (например, сломал забор), это служит нарушением нового свода правил, связанного с планировкой и застройкой дачных объединений. Действия, которые может предпринять пострадавший, чтобы восстановить справедливость, назвал юрист Сергей Коломийцев в разговоре с aif.ru.

Специалист отметил, что в соответствии с вышеуказанными правилами расстояние от среза крыши дачного дома до соседнего забора должно составлять не менее трех метров, что исключает попадание снега на соседний участок. Если это расстояние было нарушено, он посоветовал россиянам требовать, чтобы дом перенесли на расстояние, предусмотренное законом.

Коломийцев также предупредил, что если крыша вашего дома нависла над соседним участком, это возможно расценить как нарушение границ. Согласно статье 7.1 Кодекса об административных правонарушениях, за это могут выписать штраф в 1-1,5 процента от кадастровой стоимости участка, но не менее пяти тысяч рублей.

В декабре россиянам также назвали способ заставить СНТ почистить заваленные снегом ворота.

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      Полина Кислицына
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