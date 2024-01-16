Депутаты сэкономили за год больше миллиарда рублей

Володин: Госдума сэкономила в 2023 году 1,2 миллиарда рублей

В 2023 году депутаты Государственной Думы (ГД) сэкономили более одного миллиарда рублей. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин, трансляция пленарного заседания велась в Telegram-канале нижней палаты парламента.

«Экономия за прошлый год составила один миллиард 220 миллионов», — заявил он. По словам Володина, сделать это удалось в том числе за счет экономии фонда оплаты труда.

Володин уточнил, что Дума вернула эти средства в государственную казну.

Ранее Володин рассказал, что в гараж Госдумы поступили первые отечественные автомобили, и депутаты начнут ездить на них уже с нового года. Он пояснил, что парламентарии получили машины Lada Vesta, но автопарк также пополнят автомобили «Москвич» и премиальный Aurus.