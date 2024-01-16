Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
14:11, 16 января 2024Экономика

Депутаты сэкономили за год больше миллиарда рублей

Володин: Госдума сэкономила в 2023 году 1,2 миллиарда рублей

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В 2023 году депутаты Государственной Думы (ГД) сэкономили более одного миллиарда рублей. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин, трансляция пленарного заседания велась в Telegram-канале нижней палаты парламента.

«Экономия за прошлый год составила один миллиард 220 миллионов», — заявил он. По словам Володина, сделать это удалось в том числе за счет экономии фонда оплаты труда.

Володин уточнил, что Дума вернула эти средства в государственную казну.

Материалы по теме:
Миллионы людей в мире страдают от ожирения. Как их заставят платить налоги на еду?
Миллионы людей в мире страдают от ожирения.Как их заставят платить налоги на еду?
6 декабря 2023
Китай годами скрывал проблемы в экономике. Чем это обернулось?
Китай годами скрывал проблемы в экономике.Чем это обернулось?
3 января 2024

Ранее Володин рассказал, что в гараж Госдумы поступили первые отечественные автомобили, и депутаты начнут ездить на них уже с нового года. Он пояснил, что парламентарии получили машины Lada Vesta, но автопарк также пополнят автомобили «Москвич» и премиальный Aurus.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский попросил собрать мирный саммит по Украине. На его идею отреагировал Илон Маск

      Российский подросток расправился с отчимом из-за мести за мать

      Кремль отреагировал на сообщения о проверках банками Китая их бизнеса с Россией

      Депутаты сэкономили за год больше миллиарда рублей

      В Литве прокомментировали возможность депортации военнообязанных Украины

      Пассажирский самолет сел в Москве с развалившейся шиной и поврежденным крылом

      Волочкова покинула Мальдивы на фоне скандала из-за видео со стянутыми штанами

      Россиянам раскрыли неочевидную причину постоянного кашля

      В Центробанке назвали цель по привлечению граждан в долгосрочные сбережения

      В российском регионе крыша ТЦ рухнула под тяжестью снега

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости