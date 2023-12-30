Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
14:02, 30 декабря 2023Экономика

Володин рассказал о российских автомобилях для депутатов

Володин: замена иномарок на российские авто для депутатов начнется в 2024 году

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В гараж Госдумы поступили первые отечественные автомобили, депутаты начнут ездить на них уже с нового года, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, депутаты получили машины Lada Vesta, но автопарк также пополнят автомобили «Москвич» и премиальный Aurus. Замена автопарка на российские машины будет производиться постепенно, по мере выбытия иномарок из строя. Госдума также решила в избирательных округах закрепить за каждым депутатом автомобиль отечественного производства.

Сам Володин в рабочее время пользуется автомобилем высшего класса Aurus, указала пресс-служба Госдумы. Цены на разные модели этой марки, которую часто сравнивают с Rolls-Royce, стартуют от 38 миллионов рублей.

Идея перехода российских чиновников с иномарок на отечественные автомобили изначально принадлежала президенту Владимиру Путину. В первой половине сентября он призвал профильные ведомства и правительство проработать этот вопрос.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко одной из первых поддержала инициативу, но отметила, что чиновники должны пересаживаться на отечественные автомобили с иномарок без «показушности» и «кампанейщины». Она также заявила, что давно пересела с немецкого Mercedes на удобный, комфортный Aurus, который ей очень нравится.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Трудно представить больший цинизм» Россия обвинила украинскую ПВО в гибели мирных жителей во время ракетного удара

      Раскрыты чудо-смартфоны

      В поддержку Путина собрали более полумиллиона подписей

      Обнародованы данные о защищающей человечество от угроз армии «добрых» хакеров

      Крупное ДТП с участием главы Минздрава Башкирии попало на видео

      Голый мужчина на платформе в Москве попал на видео

      Раскрыто будущее Украины после российских ударов

      Стали известны подробности об убийстве отца Легойды

      Разработаны прорывные нанодроны для уничтожения рака

      Володин рассказал о российских автомобилях для депутатов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости