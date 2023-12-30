Володин рассказал о российских автомобилях для депутатов

Володин: замена иномарок на российские авто для депутатов начнется в 2024 году

В гараж Госдумы поступили первые отечественные автомобили, депутаты начнут ездить на них уже с нового года, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, депутаты получили машины Lada Vesta, но автопарк также пополнят автомобили «Москвич» и премиальный Aurus. Замена автопарка на российские машины будет производиться постепенно, по мере выбытия иномарок из строя. Госдума также решила в избирательных округах закрепить за каждым депутатом автомобиль отечественного производства.

Сам Володин в рабочее время пользуется автомобилем высшего класса Aurus, указала пресс-служба Госдумы. Цены на разные модели этой марки, которую часто сравнивают с Rolls-Royce, стартуют от 38 миллионов рублей.

Идея перехода российских чиновников с иномарок на отечественные автомобили изначально принадлежала президенту Владимиру Путину. В первой половине сентября он призвал профильные ведомства и правительство проработать этот вопрос.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко одной из первых поддержала инициативу, но отметила, что чиновники должны пересаживаться на отечественные автомобили с иномарок без «показушности» и «кампанейщины». Она также заявила, что давно пересела с немецкого Mercedes на удобный, комфортный Aurus, который ей очень нравится.