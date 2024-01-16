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09:02, 16 января 2024Мир

Экс-премьер Британии тайно лоббировала ускорение оборонного экспорта в Китай

Politico: Трасс тайно лоббировала продажу оборонного оборудования в Китай

Фото: Toby Melville / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс тайно лоббировала британское правительство с целью ускорить продажу оборонного оборудования Китаю. Об этом стало известно из документов, опубликованных Politico.

Как отмечает издание, сотрудники службы безопасности Великобритании заблокировали оборонной фирме Richmond Defense, базирующейся в избирательном округе Трасс в Норфолке, экспорт оборудования для разминирования в Китай, так как это вооружение может быть использовано Пекином при вторжении на Тайвань.

Однако в частном письме от августа 2023 года к министру предпринимательства и торговли Кеми Баденоху экс-премьер называет себя «самым известным китайским ястребом на скамейке запасных консерваторов» и просит министра поспособствовать продаже военной техники Китаю от имени британского оборонного производителя.

«Дорогой Кеми. Пишу от имени своего избирателя, чья заявка на получение лицензии на поставку товаров в Китай была впервые подана 01.03.2023 (…). Я была бы благодарна, если бы вы смогли ускорить получение лицензии», — говорится в письме.

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В послании Баденоху Трасс также предупредила, что запрет британской фирме продавать военную технику в Китай «означал бы потерю будущих продаж, исчисляющуюся миллионами». Она добавила, что фирма считает, что, «если лицензия не будет предоставлена, китайцы просто перепроектируют и будут производить продукцию сами».

Представитель Трасс настаивает, что она просто выполняла свою работу в качестве члена парламента от Юго-Западного Норфолка. «Лиз всегда рассматривает дела избирателей в правительственных ведомствах и следит за тем, чтобы дать им необходимые ответы», — объяснил он.

Уточняется, что на протяжении всем своей политической карьеры Трасс занимала жесткую позицию по отношению к Китаю. По ее мнению, КНР является угрозой национальной безопасности Великобритании.

Ранее стало известно, что Трасс получила более 100 тысяч долларов за четырехдневную поездку на Тайвань и встречу с руководством острова. Визит экс-премьера на остров оплатили фонд Prospect Foundation и МИД Тайваня.

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      Дарья Балацкая
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