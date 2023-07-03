Лиз Трасс заплатили больше 100 тысяч долларов за поездку на Тайвань

Taiwan News: экс-премьеру Британии Лиз Трасс заплатили $115 тыс. за поездку на Тайвань

Бывшему премьер-министру Великобритании Лиз Трасс заплатили 3,58 миллиона тайваньских долларов (115 тысяч долларов США) за четырехдневную поездку на Тайвань и встречу с руководством острова. Об этом сообщает Taiwan News.

Трасс приехала на Тайвань по приглашению МИД острова, но большую часть этой суммы, 3,16 миллиона тайваньских долларов (101 тысяча долларов США) она получила от фонда Prospect Foundation, на мероприятии которого она выступила с речью.

Еще 395 тысяч тайваньских долларов (около 13 тысяч долларов США) в качестве расходов ей выплатило ей министерство иностранных дел Тайваня.

Экс-премьер находилась с визитом на остров с 17 по 21 мая. В ходе поездки она заявила, что Запад вступил в новую холодную войну с Китаем. По ее мнению, Пекин усиливает свой военно-морской флот угрожающими темпами и проводит крупнейшее в мирное время наращивание армии.