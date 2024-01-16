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09:13, 16 января 2024Силовые структуры

Эксперты ФСБ провели новую экспертизу по делу Беркович об оправдании терроризма

«Ъ»: экспертиза ФСБ по делу Беркович подтвердила оправдание терроризма

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сотрудники экспертной службы ФСБ провели новую экспертизу по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, обвиняемых в оправдании терроризма в спектакле «Финист Ясный Сокол». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В тексте эксперт-криминалист Светлана Мочалова определила, что обвиняемые поставили своей целью оправдание терроризма и использовали для ее достижения «различные способы убеждения». Так, по ее мнению, женщины специально романтизировали образ террориста, чтобы сделать его более «интересным и привлекательным для девушек и женщин».

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