Эксперты ФСБ провели новую экспертизу по делу Беркович об оправдании терроризма

«Ъ»: экспертиза ФСБ по делу Беркович подтвердила оправдание терроризма

Сотрудники экспертной службы ФСБ провели новую экспертизу по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, обвиняемых в оправдании терроризма в спектакле «Финист Ясный Сокол». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В тексте эксперт-криминалист Светлана Мочалова определила, что обвиняемые поставили своей целью оправдание терроризма и использовали для ее достижения «различные способы убеждения». Так, по ее мнению, женщины специально романтизировали образ террориста, чтобы сделать его более «интересным и привлекательным для девушек и женщин».