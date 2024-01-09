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16:15, 9 января 2024Силовые структуры

Суд вновь продлил арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

В Москве суд продлил арест Беркович и Петрийчук по делу об оправдании терроризма

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Москве суд вновь продлил срок содержания под стражей режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук. Об этом во вторник, 9 января, в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов столицы общей юрисдикции.

Замоскворецкий суд продлил арест на два месяца, до 10 марта 2024 года. Россиянки обвиняются по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма») УК РФ. 10 января истекал предыдущий срок содержания обвиняемых в СИЗО, который был продлен Мосгорсудом 2 ноября 2023 года.

Беркович и Петрийчук задержали 4 мая. Причиной стал их спектакль «Финист — Ясный сокол», рассказывающий о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама. Режиссер и драматург вину не признают.

20 ноября 23 деятеля культуры попросили уполномоченного по правам человека при президенте России Татьяну Москалькову вмешаться в дело режиссера и драматурга, чтобы изменить им меру пресечения.

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      Владимир Седов
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