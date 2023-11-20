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23:47, 20 ноября 2023Культура

Ургант, Райкин и 21 деятель культуры обратились к омбудсмену по делу Беркович

Ургант, Райкин и деятели культуры попросили омбудсмена вмешаться в дело Беркович
Евгения Беркович

Евгения Беркович. Фото: Ведяшкин Сергей / АГН Москва

Артисты, режиссеры и другие деятели культуры попросили уполномоченного по правам человека при президенте России Татьяну Москалькову вмешаться в дело режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, чтобы изменить им меру пресечения. Открытое письмо опубликовала «Новая газета».

Обращение последовало после того, как 20 ноября скончалась бабушка Беркович, 89-летняя писательница и правозащитница Нина Катерли.

«Просим способствовать тому, чтобы Светлане Петрийчук и Жене Беркович была изменена мера пресечения. Хотя бы для того, чтобы она смогла похоронить свою бабушку», — говорится в письме.

Его подписали 23 человека, среди низ телеведущий Иван Ургант, актеры Юлия Пересильд, Денис Сухов, Данила Козловский, Вениамин Смехов, Ксения Раппопорт, Евгений Миронов, Тимофей Трибунцев, Мариэтта Цигаль-Полищук (она участвовала в спектакле, который стал причиной ареста).

Также к омбудсмену обратились писатели Людмила Улицкая и Гузель Яхина, художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин, режиссер Александр Сокуров, сценарист Галина Аксенова, журналисты Катерина Гордеева (признана Минюстом РФ иноагентом) и ее муж Николай Солодников, нобелевский лауреат и бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан Минюстом РФ иноагентом).

Ранее стало известно, что Мосгорсуд продлил арест режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, они останутся в СИЗО до 10 января. Беркович и Петрийчук обвиняются по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Причиной стал их спектакль «Финист — Ясный сокол», рассказывающий о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама. Режиссер и драматург вину не признают.

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      Марина Совина
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