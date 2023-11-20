Умерла писатель и правозащитник Катерли
Писатель и правозащитник Нина Катерли умерла в возрасте 89 лет. О ее смерти сообщил заместитель председателя партии «Яблоко» Борис Вишневский в Telegram.
Катерли родилась в 1934 году, она получила образование в Технологическом институте им. Ленсовета. Ее первый рассказ «Добро пожаловать» был опубликован в 1983 году.
Помимо творчества, Катерли занималась правозащитной деятельностью, ей были написаны десятки статей о борьбе за права человека. Кроме того, она входила в редколлегию антифашистского журнала «Барьер».
Катерли — бабушка театрального режиссера Евгении Беркович, в отношении которой в России было возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма. В мае этого года в петербургской квартире Катерли провели обыск из-за поставленного ее внучкой спектакля.