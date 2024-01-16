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08:30, 16 января 2024Забота о себе

Эксперты подсказали полезные для качества секса упражнения

Фото: Sotnikov Misha / Shutterstock / Fotodom

Для улучшения качества секса можно выполнять простые упражнения, считают физиотерапевт Аманда Сэвидж и секс-эксперт Айша Белл. Полезные приемы, благотворно влияющие на интимную жизнь, они подсказали в беседе с изданием The Sun.

Сэвидж посоветовала женщинам делать упражнения на укрепление тазового дна. Она напомнила, что удовольствие от вагинального проникновения возникает от движения и трения о стенки влагалища, которые выстланы мышцами тазового дна. «Упражнения на мышцы тазового дня укрепляют и усиливают эти мышцы, увеличивают приток крови к ним и активность нервов — все это ведет к большему удовольствию», — объяснила она.

Издание напомнило, что Национальная служба здравоохранения Англии советует женщинам сжимать мышцы тазового дна по десять раз в день, как будто задерживая на секунду мочеиспускание или газы.

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В свою очередь, секс-эксперт Белл рекомендовала тренировать усиливающее ощущения от секса дыхание. Она отметила, что часто люди задерживают дыхание во время секса. «Вместо этого совершайте неглубокие частые вдохи перед и во время оргазма. Быстрое дыхание понижает уровень углекислого газа в крови и может делать сокращения влагалища и оргазмы более интенсивными», — сказала она.

Ранее семейный психотерапевт Шейдин Фрэнсис призвала мужчин не ожидать от партнерши обязательной сексуальной разрядки. Фрэнсис объяснила: ожидание оргазма эмоционально давит на партнершу, не дает ей расслабиться и наслаждаться процессом.

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      Александра Лисица
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