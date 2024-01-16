Евро резко подешевел

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 95 рублей

Евро на Московской бирже во вторник, 16 января, резко подешевел. Курс валюты опустился ниже отметки в 95 рублей впервые с 29 июня 2023 года, свидетельствуют данные площадки.

На момент открытия евро стоил 95,7 рубля. На минимуме стоимость валюты опускалась до уровня в 94,7 рубля. К моменту написания материала валюта отыграла падение и подорожала до 96,15 рубля.

Доллар на Московской бирже тем временем резко подорожал. Утром стоимость американской валюты оценивалась в 88,1 рубля. На максимуме цены поднимались до уровня 92,8 рубля, однако позднее скорректировались до 88,3 рубля.

По словам финансового эксперта, кандидата экономических наук Владимира Григорьева, рубль продолжит укрепление вслед за существенным ростом стоимости нефти, вызванным очередным очагом напряженности. Вместе с тем возможная конфискация российских активов для рубля работает в обратную сторону. Вероятнее всего, российская валюта укрепится до уровня в 85 рублей за доллар, не более, предположил эксперт.

Российские импортеры электроники почти полностью отказались от расчетов в долларах и евро и закупают гаджеты за валюты производящих их дружественных стран. По словам представителей отрасли, в 99 процентах случаев используют рубль, юань, дирхам, вон и донг — благодаря этому обеспечивается быстрое хождение валюты, а также удается экономить на курсовых разницах и в некоторых случаях снижать стоимость техники.