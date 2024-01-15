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08:58, 15 января 2024Экономика

Российские импортеры электроники отказались от закупок в долларах и евро

«Известия»: гаджеты для поставок в РФ стали закупаться за дружественные валюты

Фото: Mackenzie Marco / Unsplash

Российские импортеры электроники почти полностью отказались от расчетов в долларах и евро и закупают гаджеты за валюты производящих их дружественных стран, пишут «Известия». В частности, во II квартале 2023 года около половины оплат по сделкам пришлось на китайские юани.

«Сейчас в 99 процентах случаев мы используем рубль, юань, дирхам, вон, донг», — цитирует издание представителя одного из поставщиков. Отмечается, что благодаря этому обеспечивается быстрое хождение валюты, а также удается экономить на курсовых разницах и даже снизить в некоторых случаях стоимость техники.

Рост цен, в частности, сдерживает экономия на транзакционных издержках, поскольку импортерам больше не нужно конвертировать рубли в евро или доллары. В целом она составляет около 1 процента, но сам факт того, что стоимость закупок при смене расчетных валют не выросла, важен для продавцов и покупателей техники, приводит издание мнение ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.

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По словам участников рынка, в перспективе закупки могут проводиться и в криптовалюте. Ею уже расплачиваются мелкие продавцы, но крупные ритейлеры вряд ли вскоре перейдут на расчеты такого рода, ведь для этого нужна законодательная база. Тем временем проекты законов об использовании криптовалюты в трансграничных расчетах вновь не вошли в программу законопроектной работы Госдумы в период весенней сессии, писал «Интерфакс».

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что Россия и Китай почти полностью отказались от использования доллара в двусторонних расчетах, увеличив долю использования национальных валют за три года с 20 до более чем 90 процентов.

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      Дмитрий Воронин
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